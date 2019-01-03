На Ставрополье в жилом доме взорвался газ: вводится режим ЧС

Ставрополь, , 17:47 — REGNUM Хлопок газа произошел в одной из квартир шестиэтажного жилого дома в станице Ессентукской Ставропольского края утром 3 января, сообщила пресс-служба губернатора. Как уточняется, причиной вспышки газовоздушной смеси с последующим возгоранием стало короткое замыкание в механизме автоподжига газовой плиты. Площадь возгорания составила 13 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по краю, территориального управления МВД РФ, других экстренных служб. Возгорание ликвидировано.

В здании выбиты окна. Серьезный ущерб зданию также не нанесен, но окончательные выводы по состоянию дома будут известны после проведения технической экспертизы. В ближайшее время в доме обещают возобновить подачу электроэнергии и газа, помочь с ремонтом.

Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, его работа координируется губернатором края Владимиром Владимировым. В станице Ессентукской планируется ввести локальный режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря мощный взрыв разрушил подъезд многоэтажного дома в городе Магнитогорске Челябинской области. По предварительным данным, взорвался газ. Погибли 39 человек.