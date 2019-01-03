Оштрафован владелец кафе в Саратове, где произошло массовое отравление

Саратов, , 17:48 — REGNUM Владелец кафе в Саратове, где произошло массовое отравление посетителей, оштрафован по решению суда. Также суд обязал его выпатить компенсации пострадавшим. Об этом 3 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Владелец кафе был признан виновным по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Также следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года около 20 человек, в том числе двое детей, отраились некачественной едой в кафе города Саратова. Роспотребнадзором было проведено расследование, по результатам которого суд на два месяца приостановил работу заведения общепита.

Кроме того, в судебные органы было подано 10 исковых заявлений от граждан, пострадавших в результате пищевого отравления. Все исковые требования были удовлетворены решениями Кировского районного суда города Саратова.

По решению суда индивидуальный предприниматель должен будет выплатить гражданам в качестве компенсации за моральный вред и причинение вреда здоровью 205 000 рублей. Кроме того, за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя владельцу кафе назначен штраф 113 156 рублей.