Четверг, 3 Января 2019 года
17:48:47 МСК

Оштрафован владелец кафе в Саратове, где произошло массовое отравление

Происшествия

Кроме штрафа, владелец выплатит компенсации пострадавшим

Саратов, 3 января 2019, 17:48 — REGNUM  Владелец кафе в Саратове, где произошло массовое отравление посетителей, оштрафован по решению суда. Также суд обязал его выпатить компенсации пострадавшим. Об этом 3 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Владелец кафе был признан виновным по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Также следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года около 20 человек, в том числе двое детей, отраились некачественной едой в кафе города Саратова. Роспотребнадзором было проведено расследование, по результатам которого суд на два месяца приостановил работу заведения общепита.

Кроме того, в судебные органы было подано 10 исковых заявлений от граждан, пострадавших в результате пищевого отравления. Все исковые требования были удовлетворены решениями Кировского районного суда города Саратова.

По решению суда индивидуальный предприниматель должен будет выплатить гражданам в качестве компенсации за моральный вред и причинение вреда здоровью 205 000 рублей. Кроме того, за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя владельцу кафе назначен штраф 113 156 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить