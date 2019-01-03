Более 700 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Китая

Ибинь, Китай, , 17:26 — REGNUM По меньшей мере 774 человека пострадали в результате землетрясеня магнитудой 5,3 на юго-западе Китая. Об этом 3 января сообщает агентство «Синьхуа».

Все пострадавшие проживали в провинции Сычуань. Здесь в результате подземных толчков были разрушены 691 дом, в домах проживало более 270 семей.

В данный момент спасатели осуществляют эвакуацию жителей провинции в более безопасные регионы. Администрация провинции направила пострадавшим семьям предметы первой необходимости, одежду и лекарства.

Подземные толчки, магнитудой 5,3, были зафиксированы 3 января в 03:48 мск. Эпицентр «подземной стихии» находился поблизости от уезда Гун городского округа Ибинь, провинции Сычуань. Население уезда составляет около 420 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. После основного толчка был зафиксирован 41 афтершок, магнитудой менее 3,0.

Сообщается, что основные автодороги, линии электропередач и линии связи в результате землетрясения повреждены не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,1, которое было зафиксировано у берегов Аляски.

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