Четверг, 3 Января 2019 года
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В Магнитогорске извлекли тела 39 погибших

Происшествия

Судьба двоих человек пока неизвестна

В Магнитогорске извлекли тела 39 погибших
Иллюстрация: Twitter @MchsRussia
Спасательные работы в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 3 января 2019, 16:59 — REGNUM  В Магнитогорске из-под завалов жилого дома извлечено тело 39-го погибшего. Об этом журналистам заявили представители МЧС.

К настоящему времени неизвестной остаётся судьба двоих человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд многоэтажки обрушился утром 31 декабря, за 18 часов до Нового года. Шестерых спасатели достали из-под завалов живыми. Одна из пострадавших 2 января была выписана из больницы. Улучшается самочувствие и остальных пяти госпитализированных.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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