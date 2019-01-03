Четверг, 3 Января 2019 года
16:37:37 МСК

Ребёнок получил ранение во время новогоднего салюта

Происшествия

Стрелок разыскивается

Дербент, Дагестан, 3 января 2019, 16:37 — REGNUM  Трёхлетний ребёнок получил ранение в городе Дербент в Дагестане. Об этом 3 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сообщается, что несчастный случай произошёл во время встречи Нового года, когда родители с ребёнком вышли на улицу, чтобы посмотреть новогодний салют.

Кто-то из присутствующих выстрелил из огнестрельного оружия и непредумышленно попал в ребенка. В данный момент малыш находится в реанимации Дербентской центральной городской больницы. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности стрелка, назначены необходимые экспертизы, собирается материал по делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении правил хранения огнестрельного оружия. Соответствующее постановление было принято правительством РФ 24 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ ужесточило правила хранения огнестрельного оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи со стрелковым оружием
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить