Ребёнок получил ранение во время новогоднего салюта

Дербент, Дагестан, , 16:37 — REGNUM Трёхлетний ребёнок получил ранение в городе Дербент в Дагестане. Об этом 3 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сообщается, что несчастный случай произошёл во время встречи Нового года, когда родители с ребёнком вышли на улицу, чтобы посмотреть новогодний салют.

Кто-то из присутствующих выстрелил из огнестрельного оружия и непредумышленно попал в ребенка. В данный момент малыш находится в реанимации Дербентской центральной городской больницы. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности стрелка, назначены необходимые экспертизы, собирается материал по делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении правил хранения огнестрельного оружия. Соответствующее постановление было принято правительством РФ 24 декабря 2018 года.

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