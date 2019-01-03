Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Башкирии

Уфа, , 16:16 — REGNUM Очаг менингококковой инфекции выявлен в Янаульском районе Башкирии. Об этом сообщает 3 января пресс-служба министерства здравоохранения по региону.

По данным пресс-службы, девочка с признаками менингококковой инфекции поступила в центральную районную больницу Янаула 1 января. Состояние ребёнка оценивалось как тяжёлое и, несмотря на проведённое лечение, девочка скончалась.

Медики провели осмотр всех, кто контактировал с больным ребёнком. На данный момент было выявлено семь детей с признаками вирусной инфекции. Все они госпитализированы. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Подтверждения, что у детей именно менингококковая инфекция пока не поступало.

Все, кто был в контакте с погибшей от инфекции девочкой, будут находиться под наблюдением врачей в течение 10 дней. С людьми проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, предусмотренные соответствующими нормами и правилами, им назначены антивирусные препараты и иммуноглобулин.

Кроме того, региональный Минздрав поручил республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями сформировать дополнительный запас иммуноглобулинов и вакцин на случай увеличения числа контактных лиц.

Отмечается, что на данный момент необходимые препараты в медицинских организациях Башкирии есть в достаточном количестве.

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