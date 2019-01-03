В Крыму на горном участке дороги в районе Ай-Петри ограничено движение

Симферополь, , 15:31 — REGNUM Движение на горном участке дороги Соколиное — Ай-Петри — Учан-Су в Крыму ограничен из-за дорожных условий 3 января, сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Проезд разрешен только транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения.

«Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым обеспокоено ситуацией, складывающейся на горном участке дороги Соколиное — Ай-Петри — Учан-Су автодороги 35 ОП РЗ 35К-020 Бахчисарай — Ялта. По информации, поступающей в МЧС, на аварийно-опасный участок дороги массово въезжали все желающие, в том числе на неприспособленном транспорте. Вчера, во время массового скопления транспорта на опасном участке возникли заторы. Спасателям пришлось в прямом смысле слова просто растаскивать автомобили», — сообщил глава республиканского управления МЧС Сергей Шахов.

«Несмотря на то, что дорога была обработана реагентами, в некоторых местах образовалась наледь и снежные сугробы, что значительно осложнило движение, особенно с наступлением темного времени суток. У людей, застрявших на этом участке просто начиналась паника, у многих в машинах находились дети», — рассказал Шахов.

По его словам, из-за пробок возникли сложности с проездом спецтранспорта — спасателей и скорой помощи. Для стабилизации ситуации принято решение допускать на участок дороги лишь автомобили повышенной проходимости — на въезде установлен шлагбаум и посты ГИБДД.

В МЧС напомнили, что на 4 января в Крыму прогнозируются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, снегопад, метель, усиление ветра, гололед.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливни и метели: в Крыму объявлено экстренное предупреждение