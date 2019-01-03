В Магнитогорске опознаны тела 38 погибших при обрушении многоэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, , 15:10 — REGNUM В Магнитогорске удалось опознать тела 38 погибших при обрушении подъезда №7 десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Список размещён в группе поискового отряда «Легион-Спас».

Сейчас неизвестной остаётся судьба трёх жителей дома. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

А тем временем в Магнитогорске готовятся к похоронам. Напомним, завтра, 4 января, похоронят шестерых погибших под завалами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился в районе 6:00 по местному времени 31 декабря. Этому предшествовал взрыв.

Представители ФСБ и СКР придерживаются версии о том, что в подъезде, примерно на втором этаже, взорвался газ. Идёт следствие.