Киев, , 14:38 — REGNUM Пожилой авиаконструктор завода «Антонов», создатель самолёта «Мрия» 81-летний Виктор Ковальский был избит в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Авиаконструктор подвергся избиению вечером 2 января, около станции метро «Шулявская», когда он возвращался домой после работы.

По словам Ковальского, к нему подбежал неизвестный и, схватив его за руку, попросил закурить. Как только авиаконструктор попросил отпустить его, к нему сзади подбежали ещё два злоумышленника и начали избивать его.

Сначала Ковальского избивали три человека, затем к ним присоединились двое полицейских, которые начали бить упавшего пожилого человека ногами, затем надели на него наручники и потащили в патрульную машину. В этот момент у Ковальского порвался находящийся при нём портфель и оттуда посыпались чертежи. Благодаря этому сотрудники полиции поняли, что подвергли избиению не того человека: сотрудники полиции приняли авиаконструктора за подозреваемого в деле о мошенничестве.

Машину скорой помощи для пострадавшего вызвали прохожие, ставшие очевидцами произошедшего. У Ковальского были диагностированы многочисленные повреждения спины, челюсти, мягких тканей головы и черепно-мозговая травма.

Пострадавший написал заявление об избиении в отделение полиции. В данный момент следственные органы собирают информацию об инциденте, пытаясь установить детали произошедшего.

В правоохранительных органах города Киева воздерживаются от комментариев по данному делу.

Стоит отметить, что транспортный самолёт Ан-225 «Мрия» является национальной предметом гордости на Украине, несмотря на то, что был спроектирован и собран ещё в советское время и является полностью достижением советской инженерной мысли, не имея никакого отношения к современной Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Пётр Порошенко подвергся насмешкам в соцсетях за сообщение о праздновании 30-летнего юбилея «украинского гиганта» Ан-225 «Мрия». В данное время на Украине осуществляет полёты только один самолёт Ан-225, построенный в советское время. Второй экземпляр «Мрии» так и не был достроен, а нынешний завод «Антонов» в Киеве за последние два года не произвёл ни одного нового серийного самолёта.

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