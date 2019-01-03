Четверг, 3 Января 2019 года
14:18:03 МСК

Авиалайнер Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска

Происшествия

Посадка произошла по техническим причинам

Красноярск, 3 января 2019, 14:17 — REGNUM  Самолёт Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly, выполняя авиаперелёт из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Согласно полученной информации, авиаборт совершил посадку по техническим причинам. В самолёте сработал датчик обледенения клапана двигателя.

Сообщается, что посадка авиалайнера прошла благополучно, о пострадавших в результате инцидента информации не поступало.

На борту самолёта находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа. В данное время все пассажиры находятся в аэропорту, они будут отправлены в пункт назначения резервным рейсом.

Проверкой фактов по данному инциденту занимается транспортная прокуратура города Красноярска.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке в Воронеже самолёта, следующего рейсом «Сочи — Москва» из-за дебоша на борту авиалайнера, устроенного одним из пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Дебош на борту самолета «Сочи – Москва» устроил хоккеист — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить