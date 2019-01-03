Авиалайнер Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска

Красноярск, , 14:17 — REGNUM Самолёт Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly, выполняя авиаперелёт из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе аэропорта Емельяново.

Согласно полученной информации, авиаборт совершил посадку по техническим причинам. В самолёте сработал датчик обледенения клапана двигателя.

Сообщается, что посадка авиалайнера прошла благополучно, о пострадавших в результате инцидента информации не поступало.

На борту самолёта находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа. В данное время все пассажиры находятся в аэропорту, они будут отправлены в пункт назначения резервным рейсом.

Проверкой фактов по данному инциденту занимается транспортная прокуратура города Красноярска.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке в Воронеже самолёта, следующего рейсом «Сочи — Москва» из-за дебоша на борту авиалайнера, устроенного одним из пассажиров.

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