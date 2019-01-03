Посетительница кафе в Москве ранена неизвестной женщиной

Москва, , 13:11 — REGNUM Посетительница кафе на юго-востоке Москвы получила ранение от неизвестной женщины. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Инцидент произошёл поздно вечером 2 января. Между пострадавшей, женщиной 32 лет и неизвестной произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе конфликта неизвестная нанесла потерпевшей удар ножом, после чего скрылась.

Пострадавшая была госпитализирована с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленница разыскивается.

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