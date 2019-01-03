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Первые похороны погибших в Магнитогорске пройдут 4 января

Происшествия

Похоронят шесть человек

Первые похороны погибших в Магнитогорске пройдут 4 января
Цитата из х/ф «Остановился поезд». Реж. Вадим Абдрашитов. 1982. СССР
Похоронная церемония

Магнитогорск, Челябинская область, 3 января 2019, 12:40 — REGNUM  Первые похороны жильцов обрушившегося утром 31 декабря подъезда многоэтажки в Магнитогорске пройдут 4 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

4 января будут похоронены шесть человек. На 5 января запланированы похороны девяти погибших. 7 января предстоит похоронить одного человека, уточнил Дмитрий Федечкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество извлечённых из-под завалов погибших достигло 38 человек. Судьба троих пока неизвестна. На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее из-под завалов удалось извлечь шестерых живых людей, в том числе младенца. Одна из пострадавших женщин 2 января была выписана из больницы. Остальным сейчас помощь оказывают медики. За жизнь младенца бьются лучшие врачи России. По их словам, состояние ребёнка стабильное. Рядом с мальчиком постоянно находится его мать — медицинская сестра.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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