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На вулкане Анак-Кракатау в Индонезии зарегистрировано извержение

Происшествия

Высота пепельного выброса составила более двух километров

На вулкане Анак-Кракатау в Индонезии зарегистрировано извержение
Марианна Норт. Вулкан Кракатау, Ява. 1876

Джакарта, 3 января 2019, 12:37 — REGNUM  Новое извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зонском проливе между островами Ява и Суматра в Индонезии зарегистрировано 3 января. Об этом сообщает новостной портал Detik.

Пепельный выброс вулкана достиг высоты более двух километров. Радиус зоны отчуждения в районе действия вулкана расширен до 5 километров.

Все авиарейсы, проходившие в районе действия вулкана, перенаправлен по другим маршрутам, служба по чрезвычайным ситуациям находится в состоянии повышенной готовности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Национальное агентство метеорологии и геофизики в Индонезии проинформировало об отсутствии угрозы цунами в результате сейсмической активности вулкана Анак-Кракатау. Жителей Индонезии призвали сохранять спокойствие и не доверять неофициальным источникам информации.

Стоит отметить, что 27 декабря вулкану Анак-Кракатау был присвоен третий уровень опасности, означающий, что происходит значительное извержение, затрагивающее только зону действия вулкана.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия: сейсмическая активность вулкана Анак Кракатау не вызовет цунами

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Извержения вулканов
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