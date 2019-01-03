Под завалами в Магнитогорске погибла семья из Таджикистана

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:23 — REGNUM В Магнитогорске под завалами подъезда многоэтажки погибла семья из Таджикистана. Их уже опознали, сообщает ТАСС.

В доме на момент обрушения подъезда находились муж, жена и трое детей. Первого удалось спасти. В больнице его уже навестил генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров. А вот его супруга и трое детей остались под завалами.

Напомним, число погибших при обрушении подъезда уже достигло 38. При этом шестерых удалось извлечь из-под завалов живыми. Спасение днём 1 января младенца уже назвали новогодним чудом. Ребёнок провёл под завалами в мороз почти полтора суток. Теперь его лечат медики Москвы. Рядом с ним находится его мать-медсестра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв разорвал предновогоднюю тишину ранним утром 31 декабря. В СКР и ФСБ заявляют, что взорвался газ. Под завалами обрушившегося подъезда оказались более 40 человек, в том числе и дети.