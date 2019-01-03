В Магнитогорске неизвестной осталась судьба трёх человек

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:03 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске неизвестной остаётся судьба троих жителей пострадавшей при взрыве многоэтажки. 38 найдены погибшими, ещё шестеро находятся в больницах.

Поиски остальных граждан продолжаются. На месте обрушения работают сотрудники МЧС, которые разбирают завалы.

С момента трагедии прошло уже трое с половиной суток. Напомним, рано утром 31 декабря подъезд многоэтажного дома на улице Карла Маркса обрушился. Этому предшествовал взрыв.

В ФСБ и СКР настаивают на том, что взрыв произошёл из-за бытового газа. По горячим следам было возбуждено уголовное дело. Идёт следствие.