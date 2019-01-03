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В Магнитогорске под завалами многоэтажки найдены 38 погибших

Происшествия

Ранее было известно о 37

В Магнитогорске под завалами многоэтажки найдены 38 погибших
nastyachernikova720
Траурные гвоздики

Магнитогорск, Челябинская область, 3 января 2019, 11:53 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске под завалами подъезда многоэтажки нашли 38-го погибшего. Об этом журналистам заявили представители МЧС.

Разбор завалов продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился рано утром 31 декабря. Десятки человек оказались под обломками. Шестерых удалось извлечь живыми. Сейчас они идут на поправку.

СКР в качестве основной причины взрыва, повлекшего разрушение подъезда, называет взрыв бытового газа. Расследуется уголовное дело.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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