Четверг, 3 Января 2019 года
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Пострадавший в Магнитогорске подросток покинул реанимацию

Происшествия

Переведён в обычную палату

Магнитогорск, Челябинская область, 3 января 2019, 11:47 — REGNUM  В Магнитогорске пострадавший при обрушении подъезда десятиэтажного дома 13-летний подросток переведён из реанимации в обычную палату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Челябинской области.

Школьник проходит лечение в детской больнице Магнитогорска. 31 декабря его среди других пострадавших навестил президент России Владимир Путин. Глава государства пообещал подростку, что подумает над новогодним подарком для него. А 2 января губернатор Борис Дубровский лично вручил ему ноутбук.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. Под завалами оказались десятки человек. Шестерых удалось спасти. При этом уже известно о 37 погибших.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Ситуация осложняется риском дальнейшего обрушения дома.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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