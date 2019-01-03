Массовое ДТП произошло под Саратовом. Погиб один человек

Саратов, , 11:11 — REGNUM Один человек погиб, восемь пострадали в результате массового ДТП в Саратовской области. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ ГИБДД по региону.

Авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла накануне днём, 2 января в 11:30 мск у поворота на село Сабурвка Саратовского района Саратовской области. Столкнулись легковые автомобили «Лада Гранта», Ford Fusion, Ford Focus и BMW X3.

В результате автоаварии погибла пасажирка автомобиля «Лада Гранта», женщина 60 лет. Были госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель «Лады Гранты», мужчина 59 лет, и его пассажиры, молодые люди 29 и 26 лет, а также ребёнок 8 лет.

Водитель BMW X3, 51-летний мужчина. а также его пассажиры, мужчина 47 лет и две женщины 43 и 50 лет были досталены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь и назанчили амбулаторное лечение.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Лады Гранты», не справившийся с управлением и допустивший выезд на полосу встречного движения, где и произошло солкновение с тремя автомобилями. Проверка по данному инциденту продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижневартовске (Югра), в котором погиб водитель скорой медицинской помощи.

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