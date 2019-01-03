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Столб пепла, высотой более 4 километров, выбросил вулкан на Камчатке

Происшествия

Выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано

Столб пепла, высотой более 4 километров, выбросил вулкан на Камчатке
Лайош Мезеи. Извержение вулкана. Около 1860

Петропавловск-Камчатский, 3 января 2019, 11:09 — REGNUM  Пепловый выброс, высотой около 4,5 километров зарегистрирован на активном вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Шлейф пепла распространился на 20 километров к востоку от вулкана, в сторону залива Озёрного. Населённых пунктов и туристических групп в районе пеплового выброса нет. Сообщений о выпадении пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не поступало.

В районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов. Тем не менее, вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности — «оранжевый».

ГУ МЧС по региону напомнило жителям и гостям региона о правилах поведения при пеплопаде в населённых пунктах. В частности, рекомендуется пользоваться респиратором и защитными очками, чтобы не допустить попадания пепла в глаза и на слизистую, а также рекомендуется укутать бытовую технику плотной тканью или полиэтиленом и, по возможномти, не использовать во время пеплопада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятикилометровом выбросе пепла камчатским вулканом Шивелуч.

Читайте ранее в этом сюжете: Камчатский вулкан выбросил четырёхкилометровый столб пепла

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Извержения вулканов
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