Столб пепла, высотой более 4 километров, выбросил вулкан на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 11:09 — REGNUM Пепловый выброс, высотой около 4,5 километров зарегистрирован на активном вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Шлейф пепла распространился на 20 километров к востоку от вулкана, в сторону залива Озёрного. Населённых пунктов и туристических групп в районе пеплового выброса нет. Сообщений о выпадении пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не поступало.

В районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов. Тем не менее, вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности — «оранжевый».

ГУ МЧС по региону напомнило жителям и гостям региона о правилах поведения при пеплопаде в населённых пунктах. В частности, рекомендуется пользоваться респиратором и защитными очками, чтобы не допустить попадания пепла в глаза и на слизистую, а также рекомендуется укутать бытовую технику плотной тканью или полиэтиленом и, по возможномти, не использовать во время пеплопада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятикилометровом выбросе пепла камчатским вулканом Шивелуч.

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