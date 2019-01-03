Власти определили размер выплат семьям погибших при взрыве в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:37 — REGNUM Власти Челябинской области утвердили размер материальной помощи, которая будет оказана родственникам пострадавших и погибших при частичном обрушении 10-этажного многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

По словам пресс-секретаря губернатора региона Бориса Дубровского, семьи погибших в результате чрезвычайной ситуации получит по 1 млн рублей. Граждане, получившие в результате ЧС тяжкий или средний вред здоровью, получат по 400 тыс. рублей. Те кто получил легкий вред здоровью — по 200 тыс. рублей.

Кроме того пострадавшие смогут получить от 300 до 500 тыс. рублей на семью за утрату имущества. На организацию похорон погибших семьи могут получить по 31,5 тыс. рублей.

Выплаты должны начаться сегодня, 3 января. граждане получат индивидуальные приглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске на улице Карла Маркса обрушился один из подъездов 10-этажного 12-подъездного многоквартирного дома.

На данный момент известно о 37 погибших. Среди них четверо — дети. Основной версией причин обрушения назван взрыв бытового газа.