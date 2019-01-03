В Австралии арестован подросток, обвиняемый в вооружённом нападении

Сидней, Австралия, , 10:20 — REGNUM Подросток 16 лет был арестован по обвинению в вооружённом нападении на людей в центре сайентологии на севере Сиднея. Об этом 3 января сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

Сообщается, что сигнал о нападении на людей поступил в полицию из религиозного центра около 12:30 по местному времени (04:30 мск).

На месте происшествия были обнаружены двое мужчин и подросток, напавший на них с ножом. Раненые мужчины, один из которых находился в критическом состоянии, были доставлены в Королевский госпиталь Северного побережья, а нападавший арестован.

Позднее поступила информация, что один из пострадавших скончался, несмотря на оакзанную ему помощь.

Арестованный подросток был доставлен в полицейский участок. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, напавшем с ножом на людей в британском Манчестере. Нападавший ранил трёх человек. Медики подозревают у злоумышленника наличие психического заболевания.

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