В результате пожара в жилом доме в Якутии погибли два человека

Якутск, , 09:47 — REGNUM Два человека были найдены погибшими на месте пожара в Якутии. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Информация о возгорании в частном жилом доме в посёлке Витим Ленского района Якутии поступила в ГУ МЧС по региону рано утром. Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия уже через семь минут после получении вызова. Всего в тушении пожара было задействовано шесть человек личного состава и одна единица техники.

Площадь пожара составила около 10 кв. метров. Огонь повредил потолочные перекрытия и стены. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших.

По предварительной информации от ведомства, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи хозяином дома.

На мете пожара работают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели трёх взрослых и одного ребёнка при пожаре в жилом доме в Архангельске. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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