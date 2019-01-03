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Угроза дальнейшего обрушения взорванного в Магнитогорске дома сохраняется

Происшествия

Тем не менее спасатели продолжают разбор завалов

Угроза дальнейшего обрушения взорванного в Магнитогорске дома сохраняется
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Полуразрушенный дом

Магнитогорск, Челябинская область, 3 января 2019, 09:20 — REGNUM  Угроза обрушения конструкций частично рухнувшего 10-этажного жилого дома в Петрозаводске сохраняется. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.

«Угроза обрушения конструкций сохраняется», — заявили в ведомстве.

Однако при этом спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего здания.

Разбор завалов идёт с максимальной осторожностью. В МЧС рассказали, что сперва на развалины заходят спасатели и внимательно осматривают участок работы. Затем на проверенном участке работает манипулятор, который механизированным способом выгребает обломки и загружает их в грузовой автомобиль. Процесс погрузки обломков тщательно контролируется спасателями, которые фактически перебирают эти обломки на предмет останков тел или деталей, которые могут пролить свет на причины взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул один из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома. На данный момент известно о 37 погибших в результате этой страшной трагедии. Судьба ещё четырех жильцов остается неизвестной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске опознали тела 22 погибших при обрушении 10-этажного дома

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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