Пассажирский автобус попал в ДТП в Тульской области, есть пострадавшие

Тула, , 08:53 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП в Тульской области. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

ИНформация об автопроисшествии на федеральной трасса М-4 «Москва — Белгород» поступила 3 января в 00:45 на телефон «Единой службы спасения-112». ДТП произошло на 210-м километре автотрассы, в Узловском районе Тульской области.

Рейсовый междугородний автобус с 54 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, следующим в попутном направлении. В результате столкновения пострадали семь пассажиров автобуса.

К месту ДТП были незамедлительно отправлены сотрудники спецслужб и медики скорой помощи. Шесть пассажиров были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тжёлое. При этом чтобы достать из автобуса одного из пассажиров, спасателям пришлось применить специнструменты.

Остальные пассажиры продолжили поездку в пункт назначения на другом автобусе.

Всего к ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ивановской области. Шесть человек получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем.

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