В Магнитогорске опознали тела 22 погибших при обрушении 10-этажного дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:14 — REGNUM В Магнитогорске опознаны тела 22 погибших при частичном обрушении 10-этажного многоквартирного дома на улице Карла Маркса. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.

«Опознаны 22 человека, из них трое детей. Они опознаны по протоколу», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 37 человек, Среди них шестеро детей. Судьба ещё четырех жильцов остается неизвестной.

Напомним, утром 31 декабря полностью обрушился один из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. На данный момент основная версия причин обрушения — взрыв бытового газа.

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