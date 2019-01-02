В Москве госпитализировали телеведущего Николая Дроздова

Москва, , 23:23 — REGNUM Телеведущий и биолог Николай Дроздов, получивший травмы во время зарядки, госпитализирован в Москве. Об этом сообщила его жена Татьяна Петровна в интервью РЕН ТВ.

«Во время зарядки он (телеведущий) потерял равновесие и упал, — рассказала Татьяна Дроздова. — … (Получил) небольшой перелом ключицы».

По ее словам, телеведущий, который также получил ушибы, был госпитализирован 2 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни скончался музыкант Крис Кельми.

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