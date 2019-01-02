Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 31

Магнитогорск, Челябинская область, , 22:58 — REGNUM Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске превысило 30 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации.

«Спасатели извлекли (из под обломков) тела еще трех человек», — сказал представитель МЧС.

По словам источника, общее число погибших в результате трагедии в городе возросло до 31. Судьба еще 10 человек пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 г. Причина ЧП — взрыв бытового газа.

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