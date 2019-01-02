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СКР проводит проверку после падения рекламного щита в Санкт-Петербурге

Происшествия

ЧП произошло в среду, 2 января, у дома 150 по Невскому проспекту

Санкт-Петербург, 2 января 2019, 21:33 — REGNUM  По факту падения рекламного щита на прохожих в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ЧП произошло в среду, 2 января, у дома 150 по Невскому проспекту. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы три человека.

«По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственных органов ищут виновных в падении рекламного щита.

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