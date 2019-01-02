Извлечено тело ребёнка: число погибших в Магнитогорске возросло до 28

Челябинск, , 21:24 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске из-под завалов обрушившегося рано утром 31 декабря подъезда многоэтажки извлечено тело ребёнка. Количество погибших в результате трагедии достигло 28, сообщили журналистам представители МЧС.

Среди погибших четыре ребёнка, 14 женщин и 10 мужчин. Судьба 13 человек пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд обрушился после взрыва. В СКР в качестве основной версии рассматривают взрыв бытового газа. Возбуждено и расследуется уголовное дело о неосторожном убийстве двух и более лиц.