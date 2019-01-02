Одна из пострадавших в Магнитогорске выписана из больницы

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:50 — REGNUM В Магнитогорске один из пострадавших при обрушении подъезда десятиэтажки покинул больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По информации областного минздрава, женщина была выписана 2 января. Сейчас лечение продолжают пятеро пострадавших. Среди них найденный 1 января младенец, которому помогают медики Москвы.

Напомним, под завалами найдены тела 27 погибших. 21 опознан. Среди погибших трое детей, 14 женщин и 10 мужчин.

Сегодня, 2 января, в связи с трагедией на территории Челябинской области был объявлен день траура. В Москве жители и гости столицы принесли к постоянному представительству региона на Славянской площади игрушки, цветы и свечи.