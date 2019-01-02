Среда, 2 Января 2019 года
20:43:39 МСК

В Магнитогорске опознали 21 из 27 погибших

Происшествия

Уже известно, что погибли три ребёнка, 10 мужчин и 14 женщин

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 20:43 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске опознаны 21 из 27 погибших под завалами подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Из-под завалов извлечены 14 женщин 10 мужчин и трое детей, уточнили в пресс-службе. Судьба ещё 14 человек остаётся неизвестной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательные работы идут на месте трагедии уже почти трое суток. Рано утром 31 декабря в одной из квартир, возможно, на втором этаже, раздался взрыв. В итоге подъезд обрушился, погребя под завалами десятки людей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить