Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела 27 человек

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:31 — REGNUM В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки тело 27-го погибшего. Об этом журналистам сообщили представители МЧС России.

Среди погибших — три ребёнка, уточнили в МЧС. Спасённых людей столько же, сколько было 1 января — шестеро.

Разбор завалов продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря один из подъездов многоэтажки обрушился. Под обломками оказались люди. Также спасатели эвакуировали жильцов соседних подъездов дома.