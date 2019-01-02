Среда, 2 Января 2019 года
20:41:51 МСК

Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела 27 человек

Происшествия

Из них трое детей

Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела 27 человек
© ИА Красная Весна
Мемориал возле взорвавшегося дома. Магнитогорск

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 20:31 — REGNUM  В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки тело 27-го погибшего. Об этом журналистам сообщили представители МЧС России.

Среди погибших — три ребёнка, уточнили в МЧС. Спасённых людей столько же, сколько было 1 января — шестеро.

Разбор завалов продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря один из подъездов многоэтажки обрушился. Под обломками оказались люди. Также спасатели эвакуировали жильцов соседних подъездов дома.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить