Двое заключённых сбежали из тюрьмы в Греции

Афины , , 20:35 — REGNUM Двое заключённых совершили побег из тюрьмы Коридаллос в Афинах. Об этом 2 января сообщила пресс-служба министерства юстиции Греции.

Сообщается, что заключённые сбежали рано утром 2 января из следственного изолятора тюрьмы Коридаллос. Сбежавшие — братья-албанцы, задержанные по обвинению в серии ограблении пожилых людей.

Заключённые содержались в одной камере. Ночью им удалось распилить решётку и выбраться сначала во внутренний двор тюрьмы, а затем, при помощи верёвки с крюком, сплетённой из сумки, перелезть через тюремную стену.

Розыском беглецов занимается полиция Греции. Министерство юстиции направило на место происшествия сотрудников для первоначального расследования событий, а орган по надзору за пенитенциарными заведениями назначил внеочередную проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о побеге заключённого из тюрьмы «Френ» во Франции. Для побега мужчина воспользовался верёвочной лестницей.

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