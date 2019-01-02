Военнослужащего Корпуса морской пехоты США застрелили в Вашингтоне

Вашингтон, 2 января 2019, 19:43 — REGNUM Неизвестный застрелил военнослужащего Корпуса морской пехоты США в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
«Морской пехотинец США был застрелен во вторник утром (1 января) в казарме», — передает вещатель.
Отмечается, что личность военного, которого, вероятно, мог случайно застрелить сослуживец, на данный момент не раскрывается.
Ведется следствие.
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