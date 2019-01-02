Под снежной лавиной в Мурманской области погибла лыжница

Мурманск, , 19:17 — REGNUM Туристка-лыжница из Санкт-Петербурга погибла в Мурманской области в результате схода снежной лавины. Об этом 2 января сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело девушки 1991 года рождения было обнаружено под снежной массой примерно через час после схода лавины. В поисково-спасательной операции были задействованы 74 человека и 12 единиц техники.

Сотрудники следственного комитета продолжат проведение процессуальной проверки. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девушки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о трёх лыжниках, попавших под снежную лавину во время спуска по «дикой», необорудованной трассе в районе Кукисвумчорр в Хибинах Мурманской области. Причины схода лавины пока не установлены.

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