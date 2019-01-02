В Магнитогорске под завалами нашли 24-го погибшего

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:03 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске под завалами обрушившегося подъезда многоэтажки найдено тело 24-го погибшего. Об этом журналистам сообщили в МЧС.

Поисково-спасательная операция продолжается уже почти трое суток. Периодически поиски прерывают, чтобы избежать угрозы дальнейшего обрушения здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря подъезд номер 7 12-подъездной десятиэтажки обрушился. Этому предшествовал взрыв газа, примерно на втором этаже.

Под завалами оказались десятки людей. Шестерых, в том числе подростка и младенца, удалось найти живыми.