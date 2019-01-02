В Ивановской области столкнулись автобус и автомобиль

Иваново, , 18:47 — REGNUM В Лежневском районе Ивановской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

ДТП произошло в среду, 2 января, на трассе Лежнево — Воскресенское. В результате инцидента пострадали шесть человек.

«По последним данным, шесть человек получили травмы», — отметил источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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