В Ивановской области столкнулись автобус и автомобиль

Иваново, 2 января 2019, 18:47 — REGNUM В Лежневском районе Ивановской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
ДТП произошло в среду, 2 января, на трассе Лежнево — Воскресенское. В результате инцидента пострадали шесть человек.
«По последним данным, шесть человек получили травмы», — отметил источник.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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