Женщина в Калуге получила травму во время фейерверка

Калуга, , 18:28 — REGNUM В Калуге на Театральной площади во время фейерверка по случаю наступившего Нового года женщина получила травму от упавшего на неё фрагмента салюта. Как сообщается в группе «Калуга жесть» в социальной сети, травма была столь серьёзна, что женщине пришлось срочно оказывать медицинскую помощь.

Кстати, в своих комментариях пользователи интернета отметили, что, к сожалению, женщина была не единственная, кто пострадал от новогоднего фейерверка. К счастью остальным пострадавшим медицинская помощь не понадобилась и они отделались легким испугом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в калужский областной парламент поступило обращение от местных жителей с просьбой в преддверии новогодних праздников вернуть законодательный запрет на бытовое использование пиротехники.

Напомним, Законодательное собрание Калужской области еще в 2009 году приняло закон о запрете использования пиротехнических изделий в местах массового скопления людей. Однако в 2013 году Калужский областной суд по представлению прокуратуры области признал данный закон противоречащим федеральному законодательству.