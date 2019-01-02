В Уфе задержан сотрудник ЧОП, подозреваемый в избиении до смерти мужчины

Уфа, , 19:02 — REGNUM Сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), подозревающийся в избиении до смерти покупателя в продуктовом магазине, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 2 января сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной информации, сотрудники одного из магазинов Кировского района города Уфы уличили одного из покупателей в хищении продуктов, в том числе бутылки водки, и вызвали сотрудников ЧОП, которые удерживали мужчину в подсобном помещении.

Прибывшие сотрудники полиции в отношении гражданина составили протокол о совершении мелкого хищения, после чего мужчина был отпущен домой.

31 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неудавшегося похитителя в его квартире. При осмотре на теле умершего были обнаружены телесные повреждения.

В ходе расследования причин смерти жителя Уфы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения магазина. В ходе просмотра выяснилось, что один из сотрудников ЧОП нанёс мужчине несколько ударов.

Сотрудник ЧОП в настоящее время задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Все материалы по данному делу переданы в региональное подразделение Следственного комитета России для дальнейшего расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве мужчины в результате конфликта, возникшего на кассе одного из магазинов в Подмосковье.

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