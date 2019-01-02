В Магнитогорске из-под завалов извлекли 22-го погибшего

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:02 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске число погибших жильцов десятиэтажки на улице Карла Маркса, 164 достигло 22-х человек. Об этом журналистам сообщили представители МЧС.

Число граждан. спасённых из-под завалов, остаётся прежним — шесть. Один из них — младенец, которого извлекли днём 1 января. Сейчас помощь ему оказывают московские врачи. Состояние всех пострадавших стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря произошли взрыв газа и обрушение седьмого подъезда многоэтажки. Под завалами оказались десятки человек. Судьба около 20 до сих пор неизвестна.