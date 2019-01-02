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Кран-манипулятор стал причиной гибели человека в на юго-западе Москвы

Происшествия

Водитель крана получил травмы

Москва, 2 января 2019, 17:27 — REGNUM  Один человек погиб, один получил травмы в результате аварии с краном-манипулятором на юго-западе Москвы. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ ГИБДД по городу.

Авария произошла в 14:20 мск. Водитель крана-манипулятора забыл опустить стрелу крана после манипуляций по погрузке вагончиков-бытовок и зацепил стрелой пешеходный мост и провода. машину повело вправо, она едва не врезалась в столб.

В результате аварии погиб пассажир крана, водитель получил переломы обеих ног и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Предварительный осмотр конструкций моста не выявил повреждений, но окончательное заключение дадут эксперты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Саратовской области.

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Дорожно-транспортные происшествия
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