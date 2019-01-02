В Мурманской области под снежную лавину попали три человека

Мурманск, , 16:41 — REGNUM Три человека попали под снежную лавину в Мурманской области. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о сходе лавины на горнолыжном комплексе горы Кукисвумчорр в Хибинах поступила в ГУ МЧС в 13:40 мск.

По предварительной информации, двое мужчин и девушка, поднявшись на оборудованный склон горы Кукисвумчорр, целенаправленно ушли на склон, не предназначенный для катания.

Во время спуска лыжников по необорудованной трассе их накрыло снежной лавиной. Двое лыжников смогли выбраться из-под завала, к спасению девушки были привлечены сотрудники МЧС Заполярья, специалисты противолавинной службы АО «Апатит» и волонтёры. Лыжница была найдена и извлечена из-под завала примерно через час после схода лавины.

Сообщается, что на место происшествия выехал прокурор города Кировска для руководства работой правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Кроме того, прокуратура инициировала проверку обеспечения безопасного пребывания на горнолыжном комплексе «Кукисвумчорр», по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выписке из медучреждения в Хабаровском крае двух человек, пострадавших от схода лавины. Всего при сходе лавины под завалами оказались 11 человек, двое из них погибли, шестеро были госпитализированы.

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