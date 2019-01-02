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В Саратовской области в результате ДТП погибли четыре человека

Происшествия

ДТП произошло в среду, 2 января, в Воскресенском районе

В Саратовской области в результате ДТП погибли четыре человека
PublicDomainPictures
ДТП

Саратов, 2 января 2019, 16:19 — REGNUM  В Саратовской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Ford Fusion и микроавтобус Iveco. Об этом говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в среду, 2 января, в Воскресенском районе. В результате аварии погибли четыре человека, ещё трое пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля, выехавший на встречную полосу, допустил столкновение с микроавтобусом.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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