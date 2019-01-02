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В ДНР поймали украинского боевика, брошенного своими

Происшествия

У пленного врачи констатировали переохлаждение

Донецк, 2 января 2019, 16:03 — REGNUM  Народная милиция Донецкой Народной Республики задержала украинского украинского боевика, который пытался проникнуть на контролируемую ДНР территорию Донбасса на южном направлении. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве», — рассказал Басурин.

Медики констатировали у пленного сильное переохлаждение. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также Басурин отметил, что пленный был опрошен и из его показаний следует, что ни украинские политики, ни украинские вооруженные формирования не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе.

«Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится», — констатировал Басурин.

Напомним, что в декабре 2018 года в Донбассе ожидали новых попыток украинского режима решить конфликт силой. Поступали многочисленные сведения о том, что подразделения украинских войск, сосредоточенные в Донбассе, приведены в полную боевую готовность и сконфигурированы для наступательной операции. Власти ДНР и ЛНР своевременно информировали мировую общественность о планах Киева, что в некоторой степени помогло сорвать готовящееся украинское наступление.

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Война в Донбассе
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