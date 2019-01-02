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Число погибших в Магнитогорске достигло 21

Происшествия

Спасатели извлекли тело мужчины

Магнитогорск, Челябинская область, 2 января 2019, 15:38 — REGNUM  В Магнитогорске Челябинской области в ходе поисково-спасательных работ извлечено из-под обломков бетонных конструкций дома по проспекту Карла Маркса тело мужчины. Число погибших выросло до 21 человека, сообщает МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда десятиэтажного дома ведутся в утра 31 декабря, с момента трагедии. Напомним, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Основной версией рассматривается взрыв бытового газа.

С момента обрушения секции высотного дома из-под обломков спасатели извлекли 27 человек, из которых 21 погиб. В больницах находятся шесть человек. Судьба 20 человек до сих пор неизвестна.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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