Грузовое судно из Тайваня затонуло у берегов Китая

Пекин, , 15:52 — REGNUM Грузовое судно из Тайваня затонуло у побережья китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом 2 января сообщает издание Paper.

По предварительной информации, грузовое судно «Лондон» направлялось из тайваньского города Гаосюн и затонуло в 04:30 по местному времени в 90 морских милях на восток от побережья города Тайчжоу. На борту судна находились 15 человек. Один человек погиб, девять числятся пропавшими без вести.

О конечном пункте назанчения судна и о причинах, по которым оно могло затонуть информации пока не поступало.

Поисково-спасательная операция продолжается на данный момент удалось спасти пять членов экипажа корабля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на борту панамского судна, перевозившего автомобили из Японии на Гавайи. Пожар на судне вспыхнул, когда оно находилсь в Тихом океане, в двухтысячах морских миль от гавайского острова Оаху.

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