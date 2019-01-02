Среда, 2 Января 2019 года
15:52:30 МСК

Грузовое судно из Тайваня затонуло у берегов Китая

Происшествия

Продолжается поисково-спасательная операция

Пекин, 2 января 2019, 15:52 — REGNUM  Грузовое судно из Тайваня затонуло у побережья китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом 2 января сообщает издание Paper.

По предварительной информации, грузовое судно «Лондон» направлялось из тайваньского города Гаосюн и затонуло в 04:30 по местному времени в 90 морских милях на восток от побережья города Тайчжоу. На борту судна находились 15 человек. Один человек погиб, девять числятся пропавшими без вести.

О конечном пункте назанчения судна и о причинах, по которым оно могло затонуть информации пока не поступало.

Поисково-спасательная операция продолжается на данный момент удалось спасти пять членов экипажа корабля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на борту панамского судна, перевозившего автомобили из Японии на Гавайи. Пожар на судне вспыхнул, когда оно находилсь в Тихом океане, в двухтысячах морских миль от гавайского острова Оаху.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тихом океане загорелось судно, перевозившее автомобили из Японии в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить