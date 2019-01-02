В Краснодарском крае в результате ДТП погибли два человека

Краснодар, , 15:07 — REGNUM Два человека погибли, ещё трое пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, авария произошла на втором километре автотрассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Водитель автомобиля «ВАЗ 2107», совершая разворот, столкнулся с легковым автомобилем Audi.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2107» скончались на месте. Ещё трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в ДТП на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.

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