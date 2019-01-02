В Индии мужчина погиб в результате взрыва мобильного телефона

Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM В индийской деревне в районе города Читторгархе в штате Раджастхан 60-летний мужчина скончался от ожогов, полученных из-за взрыва телефона. Об этом сообщает India Today.

По словам жены погибшего мужчины, он лёг в постель с мобильным телефоном в кармане. Ночью аккумулятор телефона взорвался, а одежда мужчины загорелась. От полученных ожогов индиец скончался.

Отметим, китайский портал GizmoChina сообщил, что взорвавшийся телефон был одной из моделей JioPhone индийской компании Reliance Jio Infocomm (Jio). Однако индийский журнал India Today опроверг эту информацию со ссылкой на представителя компании Jio.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск нового оператора связи Jio в 2016 году привёл к резкому увеличению мобильного интернет трафика в Индии. Так, объём мобильного интернет трафика в Индии в 2016 году составил 150 млн гигабайт, а в 2017 — около 1,3 млрд гигабайт.