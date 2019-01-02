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Непогода нарушила электроснабжение в пяти районах Новгородской области

Происшествия

Отключенный социально значимых объектов нет

Непогода нарушила электроснабжение в пяти районах Новгородской области
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Лампочка

Великий Новгород, 2 января 2019, 14:03 — REGNUM  В Новгородской области после прохождения снежного циклона бригады энергетиков устраняют нарушения на энергообъектах в пяти районах — Батецком, Хвойнинском, Пестовском, Старорусском и Солецком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Новгородэнерго», среди обесточенных объектов социально значимых нет.

Всего была нарушена работа пяти линий электропередачи (10 кВ) с отключением 54 трансформаторных подстанций.

Причиной стало повреждение проводов линий электропередачи из-за налипания снега и порывистого ветра. На всех объектах продолжаются ремонтные работы.

Отметим, что новгородские энергетики работают в режиме повышенной готовности в течение всех новогодних каникул.

Напомним, 1 января ГУ МЧС России по Новгородской области предупредило о надвигающейся на регион метели с усилением ветра до 17 метров в секунду.

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