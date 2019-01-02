Два человека погибли при пожаре в промзоне города Ноябрьска в ЯНАО

Салехард, , 14:11 — REGNUM Два человека погибли при пожаре на территории промзоны в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 1 января в 18:29 по местному времени. Произошло возгорание двух стоящих рядом вагончиков на территории промзоны.

На момент прибытия пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение строения, произошло частичное обрушение крыши одного из вагончиков.

Площаь возгорания составла 100 кв. метров. В ликвидации пожара приняли участие 32 человека личного состава и 12 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 23:14 п местному времени. Огонь повредил кровлю вагончиков по всей площади и повредил все конструкции строений.

На месте пожара были обнаружены двое погибших мужчин. Личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, идёт установление причин возгорание и оценка ущерба, нанесённого огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в Оренбургской области, где пожар стал причиной гибели семи человек.

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